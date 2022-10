Pd: Gribaudo, ‘commissione inchiesta su infortuni sul lavoro, presentata proposta’

Ottobre 26, 2022

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – La deputata Chiara Gribaudo, del Partito Democratico, ha depositato alla Camera dei Deputati una proposta di delibera per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro. I dati Inail di quest’anno registrano un aumento del 43% degli infortuni sul lavoro nei primi sei mesi del 2022 rispetto all’anno precedente, con una media di 3 morti al giorno. Con l’allentamento delle misure restrittive del Covid e la ripresa dell’economia il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro torna centrale nel dibattito pubblico. Si legge in una nota.

“Ieri la Presidente Meloni, nel suo discorso di insediamento, ha dato una dimensione di quanto questo tema sia per loro marginale e secondario, tanto da non meritare più di qualche minuto su 70 di propaganda, rilanci e buone intenzioni, senza lo straccio di una proposta concreta sottolinea Gribaudo -. Se tutti concordiamo sull’importanza di porre fine – alla tragedia degli incidenti sul lavoro, allora chiedo uno sforzo a tutte le forze politiche su questo tema affinché approvi in tempi rapidissimi l’istituzione di una Commissione d’inchiesta, uno strumento che possa monitorare e studiare in maniera approfondita le cause dell’aumento degli infortuni sul lavoro in Italia”.

Tra gli obiettivi dichiarati della proposta, oltre a quello di audire i soggetti coinvolti, c’è l’intenzione di avviare un lavoro specifico, territoriale, che individui misure e buone pratiche, e che verifichi con sopralluoghi sul campo ciò che avviene quotidianamente sui nostri luoghi di lavoro. “Non una commissione per fare convegni, ma indagini e proposte concrete, grazie ai poteri specifici equiparati a quelli delle autorità giudiziarie che sono propri delle commissioni d’inchiesta. Così si difende il parlamentarismo, non a parole: riportando le istituzioni nei luoghi dei conflitti e dello sfruttamento”. Alla richiesta di istituzione della commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro hanno già aderito tutto il gruppo del Partito Democratico e di Alleanza Verdi-Sinistra, con la sottoscrizione, tra gli altri, del Segretario Enrico Letta, della capogruppo Debora Serracchiani, dell’ex ministro del lavoro Andrea Orlando, di Nicola Fratoianni e Aboubakar Soumahoro per Sinistra Italiana.