Pd: Gribaudo, ‘io in segreteria? Valuteremo con Schlein’

Febbraio 28, 2023

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Io nella nuova segreteria del Pd? “Non lo so in realtà, lo deciderà la nuova segretaria, valuteremo insieme”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata Pd Chiara Gribaudo, coordinatrice nazionale dei comitati per Elly Schlein. Esiste un cerchio magico intorno alla neo leader del partito? “No, ci sono solo persone che hanno voluto darle una mano”.

Lei è stata tra gli artefici della vittoria di Schlein. Pare abbiate festeggiato con balli e canti al comitato elettorale…”Siamo partiti cantando ‘Bella Ciao’ e siamo finiti con ‘Occhi di Gatto’, con tanta musica dance anni ‘90, tra cui le Spice Girls”. La Schlein ha anche imbracciato la chitarra? “Elly ha suonato un po’ i Green Day, ma giusto qualche accordo…”