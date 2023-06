Pd: gruppo Senato domani alle 18 per ufficio presidenza

Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – La questione era stata congelata tra alluvione in Romagna e campagna per i ballottaggi alle amministrative. Domani però potrebbe essere la giornata buona per l’elezione degli uffici di presidenza dei gruppi Pd di Camera e Senato. Intanto a palazzo Madama, dove la riunione dei senatori al momento è convocata alla 18. A Montecitorio invece la riunione non è stata fissata in quanto si sta verificando la compatibilità con i lavori d’aula, domani tra l’altro si vota la fiducia al dl Pa in cui è contenuta la norma sulla Corte dei Conte sulla quale il Pd promette battaglia.

Al centro di ripetuti rinvii della composizione dei vertici dei gruppi c’era la figura di Piero De Luca, attuale vicepresidente. Il Nazareno avrebbe spinto per una discontinuità. E nell’ultimo scherma, circolato tempo fa, il figlio del presidente della regione Campania avrebbe fatto posto al bonacciniano Andrea De Maria come vicepresidente insieme a Valentina Ghio per la sinistra dem con la riconferma di Simona Bonafè. Al Senato i rumors davano per riconfermato il franceschiniano Franco Mirabelli come vicepresidente insieme al cattolico Alfredo Bazoli, Antonio Nicita (già membro della segreteria Letta) e Beatrice Lorenzin.