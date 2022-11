Pd: Gualmini, ‘ingenuo pensare di abolire le correnti con un Odg’

Novembre 19, 2022

Roma, 19 nov (Adnkronos) – “Dobbiamo stare uniti, non pensare a nessuna scissione, nè a destra e nè a sinistra. Il Pd è tale se è plurale, se ha aree diverse. E’ ingenuo pensare di abolire le correnti con un Odg, il partito è forte e plurale se riesce a dare l’agenda per primo”. Lo ha detto Elisabetta Gualmini nel suo intervento alla Direzione del Pd.

“Mi piace la parola orgoglio per un partito che viene attaccato con spocchia, disprezzo e arroganza mia visti -ha spiegato l’eurodeputata-. Ora si riparte, parte la costituente e va benissimo. Ma non si pensi di fare l’esame del sangue chi vuole iscriversi, chi entra è benvenuto. Io ho aderito all’appello per accelerare, ma questo non vuol dire restringere il recinto”.