Giugno 19, 2023

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Voglio essere molto chiaro: a chi dice ‘auguri questa è la fine che fate voi riformisti’, dico che non so che fine faremo ma certamente non farò la fine di allearmi con la destra in Molise. E a chi, dall’altra parte, dice che sollevare questi temi significhi volere rivincite congressuali dico che queste sono osservazioni banali”. Così Lorenzo Guerini in un passaggio nel suo intervento in Direzione.