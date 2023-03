Marzo 28, 2023

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Ringrazio Debora, e con lei Simona, per il lavoro svolto soprattutto in questi ultimi mesi in cui le difficoltà dell’inizio dell’opposizione al governo sono stati condizionati anche da un percorso congressuale inutilmente prolungato”. Così Lorenzo Guerini, a quanto si apprende, intervenendo al gruppo Pd Camera con Elly Schlein.