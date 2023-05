Pd: Guerini, ‘Varoufakis pensi a suo partito, Schlein rispedisca sue parole a mittente’

Maggio 27, 2023

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “In un’intervista farcita di pregiudizi spacciati per verità inconfutabili, Yannis Varoufakis, reduce dal fallimento del suo partito alle elezioni greche in cui non ha raggiunto la soglia per entrare in Parlamento, spiega a Elly Schlein che i suoi nemici sono nel Pd, anzi il suo nemico sarebbe il partito di cui è segretaria. Si metta il cuore in pace e torni ad occuparsi del risultato non esaltante del suo piccolo partito: noi preferiamo tenerci stretta l’identità di un grande partito progressista, riformista e di centrosinistra, unica credibile alternativa alla destra. Cioè il Partito democratico. Sono certo che anche Elly rispedirà al mittente queste sconsiderate attenzioni”. Lo afferma Lorenzo Guerini, deputato Pd.