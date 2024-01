Pd: i candidati alla segreteria Giovani, ‘bene impegno Schlein per avvio Congresso Gd’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen (Adnkronos) – “I 200 ragazzi aderenti all’organizzazione giovanile del PD che si sono riuniti sabato a Roma hanno apprezzato l’impegno pervenuto da parte della segreteria del Partito Democratico per definire tempi certi e regole per il nostro Congresso, che garantiscano pari dignità alle nostre iscritte e ai nostri iscritti, come chiesto a gran voce dagli oltre 1500 firmatari della convocazione dell’assemblea odierna”. Lo dichiarano Claudio Mastrangelo e Tommaso Sasso, candidati alla segreteria nazionale dei Giovani democratici.

“Sabato abbiamo partecipato all’assemblea per il Congresso Subito, nata dalle nostre basi territoriali, sposandone lo spirito. È stato un momento straordinario, di cui la nostra comunità aveva bisogno, con oltre 200 giovani che rappresentano l’energia migliore del Pd e rivendicano con forza la possibilità di ricostruire la propria organizzazione giovanile”, proseguono.

“La situazione è ormai insostenibile. Occorre un’assunzione di responsabilità immediata. Abbiamo garantito ai firmatari che vigileremo affinché nell’incontro di mercoledì con il Partito Democratico questa logorante vicenda trovi una soluzione definitiva, all’insegna del rispetto che a ciascun iscritto si deve in egual misura, e trarre poi definitivamente le conseguenze di una discussione che ha anche abbracciato posizioni coraggiose su temi capitali come la Pace, la lotta alla precarietà, e il diritto all’abitare”, concludono i candidati.