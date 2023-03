Pd: incontro Schlein-Bonaccini oggi a Bologna

Marzo 3, 2023

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Si vedranno oggi a Bologna, apprende l’Adnkronos, la neo segretaria del Pd, Elly Schlein, e Stefano Bonaccini. Il ‘faccia a faccia’ è atteso nel pomeriggio. Si tratta del primo incontro tra i due sfidanti alle primarie dopo la vittoria di Schlein ai gazebo di domenica scorsa. Nel confronto dovrebbe entrare anche il tema dell’organizzazione del Pd. Da giorni si rincorrono voci, non confermate, della possibilità che Schlein offra la presidenza dem a Bonaccini.

Da parte sua, anche ieri, il presidente dell’Emilia Romagna ha rinnovato “la disponibilità a dare una mano” in un’intervista al Corriere. “Non parliamo adesso di incarichi, perché il tema non è Stefano Bonaccini, ma unire e rafforzare il Pd. E credo spetti ad Elly indicare il modo in cui si possa darle una mano”.