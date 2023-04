Pd: incontro Schlein-Esken (Sdp) al Nazareno

Aprile 6, 2023

Roma, 6 apr (Adnkronos) – Si é svolto oggi al Nazareno un incontro fra la co-presidente della Spd Saskia Esken e la segretaria del Pd Elly Schlein. Lo rende noto il Pd.

Al centro del colloquio il sostegno e l’importanza della collaborazione tra partiti fratelli e uno scambio di opinioni “sul contesto internazionale compresa la guerra in Ucraina, sulle grandi transizioni che dovremo affrontare insieme, quella Tecnologica, quella Ecologica, quella Demografica e la sfide dell’immigrazione. Tutti fenomeni che la politica – è stato sottolineato da entrambe le parti- deve accompagnare e guidare”.

“Le nostre relazioni -ha sottolineato Schlein- sono importanti per costruire una rete di collaborazione, anche sulle proposte concrete da mettere in campo per costruire un’alternativa alle destre, qui in Italia ora al governo”. Da Saskia Esken sono arrivati gli “auguri alla nuova Segreteria! Una vera socialdemocratica”, ha aggiunto.