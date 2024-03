Pd: iniziativa Energia Popolare con Bonaccini, Gentiloni e Schmit 10 marzo a Milano

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – In continuità con il congresso del Pse che si è tenuto nei scorsi giorni a Roma, domenica 10 marzo si svolge a Milano l’evento dal titolo “L’Europa che vogliamo”. L’iniziativa si terrà a partire dalle 9.30 all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia (Piazza città di Lombardia, 1) e vedrà alternarsi sul palco un dialogo a più voci. La giornata si aprirà con i saluti dei segretari del Pd milanese e del Pd lombardo Alessandro Capelli e Silvia Roggiani, con il capogruppo in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino e con il sindaco di Milano Beppe Sala. Sul palco a guidare la mattinata ci saranno la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo e il consigliere regionale bergamasco Davide Casati, insieme ai parlamentari Pd Simona Malpezzi e Piero De Luca.

La giornata sarà articolata in tre panel che vedranno anche i contributi dei commissari europei Paolo Gentiloni e Nicolas Schmit, candidato della famiglia dei socialisti e dei democratici per la guida della Commissione europea. I panel si concentreranno su ‘L’Europa alla sfida della transizione ecologica e digitale’, ‘La società che cambia: lavoro, welfare e migrazioni’ e ‘Per una politica estera e di difesa comune’. Al loro interno si confronteranno personalità della società civile, amministratori locali ed esponenti del Partito Democratico impegnati a livello europeo, nazionale e regionale, con interventi che riguarderanno temi strategici per la prossima campagna elettorale.