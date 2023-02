Pd: ipotesi nuovi capigruppo, in pole Boccia al Senato, Gribaudo-De Biase alla Camera**

Febbraio 27, 2023

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Simona Malpezzi al Senato e Debora Serracchiani alla Camera hanno già annunciato che metteranno a disposizione il loro mandato. Dunque, si potrebbe andare verso nuovi capigruppo in Parlamento. Ma con quale schema è tutto ancora da vedere. Due presidenti entrambi di maggioranza oppure no? Tra i parlamentari Pd si riferisce che sarebbe in pole Francesco Boccia come nuovo capogruppo al Senato, mentre alla Camera si fanno i nomi di Chiara Gribaudo, Chiara Braga e Micaela De Biase.

L’idea, a quanto si riferisce all’Adnkronos, è quella di lavorare “sul pacchetto completo” e con ogni probabilità prima di una settimana non se ne farà nulla. Anche perchè va intanto sciolto il nodo dei rapporti con la minoranza, l’area Bonaccini sconfitta al congresso. E, si spiega, per definire il pacchetto completo “dipende molto da che tipo di accordo si fa con la minoranza e se si farà una segreteria unitaria o meno”.