Pd: la due giorni dem sull’Europa, Schlein ‘noi agli antipodi da Atreju’**

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Non sarà un’iniziativa ‘contro’ ma semmai ‘per’. E comunque non una ‘contro-Atreju’. Ma già dal confronto tra gli interventi in campo – Romano Prodi da una parte e Elon Musk dall’altra, Paolo Gentiloni con Elly Schlein Santiago Abascal con Giorgia Meloni – per la segretaria Pd saranno evidenti differenze e distanze: “Si vedrà che siamo agli antipodi nella visione del futuro dell’Europa”, ha detto al Nazareno presentando l’assemblea dal titolo ‘Verde, sociale, giusta. L’Europa che vogliamo’ di venerdì e sabato ai Roma Studios Tiburtina.

Rimarca Schlein: “Abbiamo saputo che ad Atreju ci sarà il leader di Vox. Abascal è un eversore che ha detto che vorrebbe vedere Pedro Sanchez appeso per i piedi. Lo ridirà anche dal palco della festa di Fdi? Non abbiamo ancora sentito una parola di presa di distanza da Meloni”. Agli antipodi, dunque, anche nella scelta degli alleati europei. Per Schlein, Meloni si è scelta quelli sbagliati, i sovranisti “nemici dell’Italia”. Amicizie ‘pericolose’ che minano gli interessi nazionali, ribatte Schlein alla premier che stamattina è tornata ad attaccare il Pd.

“Ho sentito anche oggi Meloni dire che noi siamo contro l’interesse nazionale. Voglio fare un’operazione di verità e chiarezza: se c’è qualcuno che non lavora per l’interesse del Paese è chi ha scelto sempre gli alleati sbagliati perché nemici dell’Italia e questa è proprio Giorgia Meloni con i suoi alleati Orban e il gruppo di Visegrad. È stata Meloni a dire che avevano ragione loro a dire no alla solidarietà sull’accoglienza e ora sul patto di stabilità e crescita rischiano di farci tornare all’austerità pre Covid che tanto male ha fatto all’Italia. Sono amici dei nemici del’Italia”.

Quanto al programma della due giorni dem sull’Europa, si parte venerdì mattina con i saluti di apertura del responsabile Esteri Pd, Peppe Provenzano, il segretario generale del Pse, Giacomo Filibeck, il capogruppo in Ue, Brando Benifei, e la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno. Quindi Federica Mogherini che parlerà di ‘Europa progetto di Pace’, la giornalista Lucia Annunziata su ‘Il grande disordine e l’Europa’ e Rosy Bindi con un intervento su ‘Pace e democrazia in Europa’. La mattinata si chiuderà su ‘Il futuro dell’Europa’ con la capogruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, Iratxe García Pérez, e il commissario Paolo Gentiloni. Quindi un monologo dello scrittore Antonio Scurati su ‘Nazionalismi e populismi in Europa’.

Nel pomeriggio i lavori dei tavoli tematici che saranno coordinati da un serie di giovani che oggi sono intervenuti con Schlein al Nazareno: 6 tavoli per altrettanti temi. Europa Sostenibile, Europa sociale, Europa dei diritti, Europa che innova, Le riforme per l’Europa, Europa nel mondo. Questi i titoli corredati da parole chiave che vanno da Green Deal a salario minimo, gestione solidale dell’immigrazione, tassazione delle multinazionali, transizione digitale.

La mattinata di domenica si aprirà con il ‘Discorso sull’Europa’ di Romano Prodi. A seguire ‘Le sfide dell’Europa progressista’ con il commissario Nicolas Schmit, Enrico Letta, Mariana Mazzucato, Lucrezia Reichlin. Infine la chiusura dei lavori con la presentazione del ‘Forum Europa’ con Elly Schlein. Quella di venerdì e sabato sarà “la prima grande iniziativa del Pd di costruzione partecipata del progetto per l’Ue e il futuro dell’Europa”, ha detto Schlein oggi al Pd. Aggiunge Provenzano: “La nostra identità europea si fonda su due parole: pace e democrazia. L’Europa nasce per questo, per perseguire questi due grandi valori, partendo dall’Ucraina e dal Medio Oriente”. Resterà fuori dalla due giorni il nodo candidature, compresa quella di Schlein. “E’ l’ultima delle questioni. Per me prima viene la costruzione di un progetto. I temi entrano nelle case più della discussione sulla liste”.