Pd: la lettera della capogruppo S&D su cambio nome, ‘votate a questo link entro il 9’**

Maggio 4, 2023

Roma, 4 mag (Adnkronos) – “Sondaggio sul potenziale cambio di nome del nostro Gruppo”. E’ il titolo della lettera che la presidente del gruppo S&D Iratxe García Pérez ha inviato a tutti i membri con l’oggetto ‘Sondaggio sul potenziale cambio di nome del nostro Gruppo’.

“Cari amici, in vista delle prossime elezioni europee, vorrei sottoporre alla vostra attenzione un argomento che ritengo importante in relazione al nostro Gruppo”, è la premessa della Garcia Perez che poi spiega: “Negli ultimi anni sono sorte sempre più discussioni tra le delegazioni sull’opportunità che il nostro Gruppo mantenga il nome e il marchio attuali, istituito nel 2009, o se dovessimo allinearlo al nome Pse, come avveniva in passato. Sul fatto che un cambiamento, con ‘Partito del Pse’ o ‘Gruppo Pse’, aumenterebbe la nostra visibilità come famiglia politica grazie ad un ‘marchio’ e logo comune, simile alla prassi consolidata di altri Gruppi e partiti politici europei”.

Garcia Perez spiega poi di aver consultato il presidente del Pse e di averne parlato “con molti di voi” sin da settembre, per poi chiarire: “Come base per una discussione e una decisione formale del gruppo e per valutare meglio la direzione che la maggioranza vorrà prendere, vorrei dare l’opportunità a tutti i membri del gruppo di indicare come si desidera continuare: Gruppo dell’Alleanza progressista di socialisti & democratici al Parlamento europeo (Gruppo S&D) o cambiare in Gruppo del Partito del socialismo europeo (Gruppo Pse)”.

(Adnkronos) – Come allegato alla lettera, la presidente elenca la traduzione del nome per ognuno dei 25 Paesi membri (per l’Italia, Partito del socialismo europeo).

Infine, la presidente conclude allegando il link attraverso il quale è possibile indicare la preferenza, con tanto di logo tra cui scegliere (quello S&D e quello Pse) che indica come “dead line” per votare il prossimo 9 maggio. “La scadenza per questo sondaggio è il 12 maggio in modo da abilitare le delegazioni nazionali del Gruppo a discutere la questione la prossima settimana”, conclude la Garcia Perez.