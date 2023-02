Pd: l’appello tv di Bonaccini, ‘partito più forte per tornare a vincere’

Febbraio 20, 2023

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Veniamo da troppi anni di sconfitte a livello nazionale. Allora vogliamo un Pd che si rafforzi per tornare la prossima volta a vincere, che metta in campo un nuovo gruppo dirigente che superi le troppe sconfitte di questi anni, che soprattutto dia soluzioni concrete per i cittadini a partire dai più giovani per i quali l’ascensore sociale non funziona più”. Così Stefano Bonaccini nell’appello finale durante il confronto con Elly Schlein a Sky Tg24 – Il Confronto.

Dia soluzioni ai “cittadini che devono poter contare sul diritto a curarsi e a istruirsi” in un Paese “dove un povero ha gli stessi diritti di un ricco”, dove “diamo a imprese che vogliono assumere in modo stabile un costo del lavoro più basso. Dobbiamo aumentare le buste paga di chi non arriva a fine mese”. Serve “un Paese dove investiamo in energie pulite e rinnovabili come se non ci fosse un domani altrimenti ai nostri figli e ai nostri nipoti un Paese non lo consegneremo più”.