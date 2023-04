Aprile 7, 2023

Roma, 7 apr (Adnkronos) – Sono Matteo Lepore e Nicola Irto i due nomi in ‘pole’ per completare, da membri di diritto, la squadra della nuova segreteria del Pd nominata da Elly Schlein.

La segretaria, si apprende, avrebbe infatti pensato a Irto, senatore e segretario regionale del partito in Calabria, come coordinatore dei segretari regionali e a Lepore, primo cittadino di Bologna, come coordinatore dei sindaci dem.