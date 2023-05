Pd: Lepri, ‘ritorno a nome Pse grave errore, si chiarisca’

Maggio 4, 2023

Roma, 4 mag (Adnkronos) – “Spero che sia priva di fondamento la notizia secondo la quale il nostro gruppo europeo, nel quale siamo entrati nel 2014, potrebbe perdere la denominazione ‘democratico’ mantenendo solo quella di ‘socialista’”. Così Stefano Lepri, della Direzione Pd.

“Forse è utile ricordare che il Pd è nato come sintesi di culture politiche e che quindi non coincide con la sola tradizione socialista e comunista. E che i progressisti, in molte nazioni del mondo a cominciare dagli USA, si definiscono democratici. Mi auguro che si chiarisca subito e si eviti quello che sarebbe un grave errore, non derubricabile all’esigenza di semplificare la comunicazione”, aggiunge Lepri.