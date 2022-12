Pd: Letta ai Popolari, ‘nessuna paura, è e sarà spazio per valori antichi di cui c’è bisogno’

Dicembre 19, 2022

Roma, 19 dic (Adnkronos) – “Vi invito a non avere paura di questo dibattito. Il Pd è e sarà lo spazio politico delle nostre idee ed è l’unico soggetto che può mettere in campo quelle idee legate profondamente alla nostra Costituzione. Ritengo che questo spazio ci sia, ha bisogno di essere riempito di idee, valori e applicazioni antiche. E’ quello di cui c’è bisogno”. Lo ha detto Enrico Letta all’incontro ‘I Cattolici Democratici nella politica di oggi: ancora utili all’Italia?’ replicando all’intervento di Pierluigi Castagnetti sul Pd.

“Le settimane che abbiamo davanti servono a una discussione per creare le condizioni perchè nessuno si senta escluso, per fare sì che questo lavoro collegiale riesca a dare al gruppo dirigente qualcosa in più”, ha sottolineato tra le altre cose Letta.