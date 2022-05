Pd: Letta, ‘al governo solo se vinciamo, noi o sovranisti le uniche opzioni’

Maggio 23, 2022

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “L’anno prossimo in Italia si voterà su un’alternativa. Ci saranno due opzioni: il nazionalismo e sovranismo portato avanti da Salvini e Meloni e dall’altra parte l’idea di una coalizione basata su un campo democratico, progressista e europeista per una società aperta e inclusiva. Non ci sono altre opzioni: sie si vota per loro e governano loro o si vota per noi, governiamo noi”. Così Enrico Letta a un’iniziativa elettorale a Catanzaro.

“Lo dico con grande chiarezza: se gli italiani voteranno per noi, avranno un governo progressista e europeista, se voteranno Salvini e Meloni se li terranno per 5 anni. Noi non faremo la protezione civile, noi andremo al governo solo se gli italiani ce lo chiederanno”.