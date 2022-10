Pd: Letta, ‘cambio scenario dovuto a guerra, non rinnego posizione prese’**

Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Dal punto di vista dalla mia analisi, dico che c’è stato un brusco ambio di scenario attorno a noi che ha profondamento influito e questo cambio di scenario è avvenuto a febbraio di quest’anno. Se io ripenso alla fine di gennaio a come eravamo dopo la rielezione di Mattarella, momento bello della nostra vita istituzionale, noi eravamo in una condizione ben diversa. Ma poi si è sviluppato un cambio scenario dovuto alla guerra”. Così Enrico Letta in Direzione.

“Noi siamo stati dalla parte della storia, non rinnego posizione prese” ma “dalla minaccia russa è nata un’instabilità, forse siamo intervenuti troppo tardi su certi temi, fatto sta che la crescita di queste paure hanno condizionato fortemente il quadro sociale attorno a noi”.