Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott (Adnkronos) – “Molti ci prenderanno in giro per il fatto che abbiamo discusso per 10 ore. Non hanno idea di cosa sia l’amore per la politica e per la ricerca di soluzioni in modo collettivo, sapendo che insieme si decide meglio”. Lo ha detto Enrico Letta nelle repliche alla Direzione del Pd.