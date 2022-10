Pd: Letta, ‘conferma capigruppo per rispetto di chi vincerà il Congresso’

Ottobre 18, 2022

Roma, 18 ott (Adnkronos) – La scelta di confermare i capigruppo “mi sembra rispettosa nei confronti di chi vincerà il Congresso. Questa logica di rispetto mi sembra prevalente rispetto a qualunque altra logica. In questo anno e mezzo abbiamo ottenuto risultati importanti con Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, quindi mi sento di suggerirvi una riconferma”. Lo ha detto Enrico Letta all’assemblea dei senatori del Pd.

“L’elezione dei capigruppi è indispensabile anche per instaurare contatti con gli altri gruppi in occasione degli appuntamenti di domani, resi più complicati dai nuovi regolamenti. Servono subito contatti coi nuovi gruppi e anche per questo ho voluto anticipare questa riunione”, ha sottolineato il segretario dem.