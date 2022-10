Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – Il congresso “non sia un X Factor ma non sia nemmeno un congresso che va alle calende greche. Per i tempi giusti” perché sia pronto “un nuovo gruppo dirigente, è l’inizio della primavera, il mese di marzo”. Così Enrico Letta in Direzione.