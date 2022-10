Pd: Letta, ‘congresso vincente è quello in cui non si sa chi vince in partenza’**

Ottobre 12, 2022

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Noi dobbiamo essere all’altezza della nostra storia e dei voti che gli italiani ci hanno dato. In tanti mi hanno chiesto di dire a tutti di smetterla con l’irresponsabilità nell’analisi del risultato elettorale e del nostro futuro. Perchè il nostro futuro è il futuro dell’opposizione” che va portata avanti insieme a “un congresso vincente e per me un congresso vincente è quello in cui non si sa in partenza chi vince. Un congresso che appassioni gli italiani e riesca a sciogliere tutti i nodi politici su cui, giustamente, abbiamo fatto un’analisi impietosa”. Così Enrico Letta agli eletti Pd.