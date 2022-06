Giugno 7, 2022

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “I partiti politici sono luoghi in cui si discute. Non siamo il partito del leader, io non sono il padrone del partito come noi partiti di destra. Da noi il capo sono i cittadini e gli elettori”. Così Enrico Letta a margine di un’iniziativa elettorale a Barletta con Debora Serracchiani, Assuntela Messina, Marco Lacarra a sostegno della candidata Santa Scommegna.