Pd: Letta, ‘dal Congresso nuova classe dirigente più forte e coesa’

Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic (Adnkronos) – “Stiamo facendo un Congresso con una logica di allargamento, costituente, in cui stiamo chiedendo di partecipare in un Pd allargato”. Lo ha detto Enrico Letta intervenendo al Congresso dell’Arci.

“Cedo fortemente al fatto che quando i risultati elettorali non sono quelli sperati sia assolutamente necessario fare autocritica, una riflessione, per fare in modo che ci siano nuovi gruppi dirigenti che prendono il testimone -ha spiegato il segretario del Pd-. C’è bisogno di una riflessione che consenta di costruire una sinistra più forte, radicata, moderna, perchè si creino le condizioni per un gruppo dirigente nuovo, forte e coeso con forza e determinazione ritrovate”.