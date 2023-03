Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar (Adnkronos) – “E’ stato giusto fare questo percorso non per i 100 metri ma per la maratona, dobbiamo avere in testa di vincere la maratona. Quello che conta è costruire insieme le condizioni perché alle prossime elezioni politiche il nostro Paese cambi completamente, capiamo quanto ce n’è bisogno”. Lo ha detto Enrico Letta all’Assemblea del Pd.