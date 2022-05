Pd: Letta, ‘in autunno Festa Agorà per lanciare programma’

Maggio 17, 2022

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Straordinario successo delle Agorà a cui vogliamo dare un seguito nei prossimi mesi con un percorso che ci porterà subito la stagione delle Feste, quella nazionale a Palermo, alla fine di settembre con i Sassoli Camp a raggiungere l’obiettivo di rendere le proposte dell’Agorà delle priorità del nostro campo politico”. Così Enrico Letta alla Direzione Pd.

“Chiederò ai territori di fare proposte su dove svolgere i Sassoli Camp per arrivare appunto ad alcune decisioni operative in modo tale che nell’autunno con la Festa delle Agorà per il lancio delle proposte dei cittadini e quindi del nostro programma”.

“Questo per costruire l’identità forte, moderna e in evoluzione con cui ci presenteremo ai cittadini alle politiche e quindi le alleanze conseguenti”.