Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Faremo degli aggiustamenti del percorso nella prossima assemblea, lo faremo insieme come stiamo facendo oggi. Il mio ruolo in questa fase è quello di arbitro nel congresso, ma di giocatore e guida assolutamente determinato della costruzione di questa opposizione, c’è bisogna di una guida che ci si metta con tutto impegno”. Così Enrico Letta nella replica in Direzione Pd.