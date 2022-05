Pd: Letta, ‘mai con Fdi, basta con cose strampalate’**

Maggio 27, 2022

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Noi con Fdi non abbiamo nulla a che fare e mai avremo nulla a che fare, mai nessuna forma di alleanza di nessun tipo. Lo dico perchè ogni tanto sui giornali leggo cose strampalate e non voglio ci siano dubbi”. Così Enrico Letta con Nicola Fratoianni a un’iniziativa elettorale a Sesto San Giovanni con il candidato sindaco Michele Foggetta.

“Noi l’anno prossimo faremo una coalizione insieme per battere destre, vinceremo e daremo all’Italia un governo democratico e progressista per un’Italia moderna e inclusiva, quella in cui vogliamo vivere domani”.