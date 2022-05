Maggio 27, 2022

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Noi sappiamo che l’alternativa” alle politiche ” sarà tra noi e le destre. E per essere vincenti dobbiamo essere uniti, coesi e credibili nei rapporto tra di noi: mai più grandi coalizioni in cui lotte interne hanno distrutto la sinistra e il centrosinistra del passato, mai più”. Così Enrico Letta a un’iniziativa elettorale a Sesto San Giovanni con Nicola Fratoianni per il candidato sindaco Michele Foggetta.