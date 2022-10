Pd: Letta, ‘nuova classe dirigente più giovane per sfidare governo Meloni’

Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Un congresso in cui tutti partecipino con la massima libertà per dare una forte legittimazione a un nuovo gruppo dirigente. Abbiamo di fronte una sfida epocale: costruire in Parlamento e nel Paese l’opposizione al governo della destra. Una legittimazione che solo un congresso può dare. Un nuovo gruppo dirigente e una nuova generazione. Serve una classe dirigente più giovane per sfidare il governo Meloni, guidato da una donna giovane anche se ha alle spalle una lunga vita politica”. Così Enrico Letta in Direzione.