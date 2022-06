Giugno 4, 2022

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Va costruito un campo largo in cui il Pd ha un ruolo fondamentale. L’alternativa è tra noi e la destra e la destra vuol dire Salvini e Meloni e non è una destra moderata… Quindi dobbiamo costruire un’alternativa vincente. Perchè se non vinciamo noi, c’è Meloni a palazzo Chigi e noi non faremo la protezione civile, ci si tiene la destra per 5 anni”. Così Enrico Letta ad un’iniziativa elettorale a L’Aquila con la candidata sindaco Stefania Pezzopane.