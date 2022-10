Pd: Letta, ‘passione e responsabilità di fronte a governo più di destra mai avuto’**

Ottobre 12, 2022

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “L’unità è fondamentale, noi riusciremo ad uscire dalla minoranza sollo se saremo uniti e saremo in grado di mettere in campo una dinamica unitaria e vincente. E ci sarà bisogno anche di grande flessibilità, non tutti potranno avere gli incarichi che vorranno”. Così Enrico Letta agli eletti Pd.

“Ci serve grande determinazione. Passeranno mesi in cui saremo sempre sotto nelle votazioni, ma dovremo resistere finché la maggioranza non entrerà in difficoltà. Sarà fondamentale resistere nel nostro lavoro qui anche quando sembrerà inutile. Non lo è, resistere ed essere determinati sarà cruciale”.

“Per questo ci serve la passione. Passione e responsabilità. Ci troviamo a fare opposizione al governo più di destra che l’Italia ha mai avuto. Abbiamo una responsabilità storica, dobbiamo assumercela, e ci dobbiamo prendere l’impegno di far durare questo pessimo governo il meno possibile. Dobbiamo fare tra noi un giuramento per questo, qui, oggi”.