Pd: Letta, ‘preso il meglio della Prima Repubblica, amalgama riuscito’

Maggio 25, 2022

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Il 14 ottobre saranno 15 anni dalla nascita del Pd. Spesso quando pensiamo alla nostra identità i più gettonati sono Berlinguer e Moro. Il Pd nasce non contro e in antitesi alla Prima Repubblica, ma come sublimazione del meglio di quella Repubblica”. Così Enrico Letta alla cerimonia promossa dalla Fondazione guidata da Gianni Cuperlo e dal gruppo Pd della Camera per i 100 anni della nascita di Enrico Berlinguer

“Nella storia politica italiana ma anche europea non ci sono tanti casi come il nostro: questo amalgama è riuscito. Abbiamo vinto la scommessa. Se siamo qui, con la responsabilità di dare un futuro al Paese, abbiamo vinto la scommessa”. Il Pd ha saputo “prendere il meglio: noi, tutti insieme, siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario”.