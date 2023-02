Febbraio 9, 2023

Roma, 9 feb (Adnkronos) – “Ho letto #Salvini ironizzare sul fatto che non sa chi comandi nel #Pd in questo mese in cui i nostri militanti stanno scegliendo la nostra nuova leadership con le #PrimariePD. Salvini che è sempre lì dopo elezioni in cui ha perso tre quarti dei propri voti”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta.