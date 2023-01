Gennaio 21, 2023

Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Sono sicuro che vinceremo le prossime elezioni politiche e che quelli che oggi ci hanno preso in giro torneranno a bussare alle nostre porte. Perché la vita è fatta così. Io ho vissuto tutte le fasi politiche. In alcune non ti bastano tre telefonini per rispondere a tutti, in altre hai un solo telefono e non ti chiama nessuno. Io ora entrerò in questa prossima fase politica”. Lo ha detto Enrico Letta all’Assemblea del Pd.