Pd: Letta, ‘siamo sotto attacco, le altre opposizioni cercano sostituirci’**

Dicembre 19, 2022

Roma, 19 dic (Adnkronos) – “Ho vissuto diversi tempi di sconfitte, il 2001 e il 2008. Ci sono voluti anni per ritirare la testa su. Questa volta oltre ad avere il vento contro c’è una seconda considerazione che rende tutto ancora più complicato, non siamo soli. Oggi c’è una concorrenza, un attacco e un tentativo di sostituirci da parte delle altre opposizioni che, dopo aver fatto di tutto per farci perdere le elezioni, ora fanno di tutti per sostituirci come opposizione”. Lo ha detto Enrico Letta intervenendo all’incontro dei Popolari.