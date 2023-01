Gennaio 11, 2023

Roma, 11 gen (Adnkronos) – “Si è parte di una comunità anche quando non si è il capo di questa comunità. Cosa che farò io da qualche giorno in poi. Ho letto di una mia candidatura alle elezioni europee, non esiste. Ho detto che la mia ultima candidatura è stata il 25 settembre e intendo mantenere il punto”. Lo ha detto Enrico Letta parlando al ricordo di David Sassoli alla sede del Pd del Nazareno.