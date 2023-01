Gennaio 11, 2023

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Ebbene proprio oggi, con il governo che faceva un errore del genere” sul tema dei carburanti e accise, “noi avevamo possibilità di fare goal a porta vuota ma non lo abbiamo fatto perché stavamo discutendo di regole. So benissimo quanto regole interne siano importanti, ma tra di noi dobbiamo essere netti nel dirci che dobbiamo capire sempre tempi e opportunità della discussione”. Così Enrico Letta in Direzione.