Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott (Adnkronos) – “Sulle donne il fallimento della nostra rappresentanza è chiaro e evidente, rispetto al quale non ho molto da aggiungere. Questo rappresenta il senso di un partito che non ha compiuto il salto in avanti necessario”. Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.