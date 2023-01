Gennaio 21, 2023

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Amarezze e ingenerosità le tengo per me: siamo una comunità viva” e “abbiamo una grande responsabilità, far cambiare linea al governo su tante scelte sbagliata, e costruire l’alternativa. Dico ai candidati, parlatevi fra di voi, il futuro del partito dipende dalla vostra capacità di costruire linguaggi che vi consentano di essere diversi ma di capirvi nei momenti essenziali”. Così Enrico Letta all’assemblea del Pd.