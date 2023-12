Pd: Letta, ‘torre di Pisa e non più cupola Brunelleschi, direzione giusta’

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic (Adnkronos) – “Sono contento, per un primo motivo straordinario: vedo un cambio di linea, di immagine, la torre di Pisa e non la cupola del Brunelleschi. E’ un segnale che siamo sulla giusta direzione. Grazie Elly, è un ottimo viatico, un ottimo inizio di campagna elettorale per le europee”. Lo ha detto Enrico Letta, aprendo il suo intervento al forum sull’Europa del Pd.