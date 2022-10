Pd: Letta vede eletti, ‘uniti e pronti, maggioranza si sfalderà’**

Ottobre 12, 2022

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – Una prima riunione per conoscersi, fissare l’agenda dei primi passi di avvio legislatura e impostare da subito la linea di opposizione. Enrico Letta oggi ha visto alla Camera, alla Sala Berlinguer, gli eletti della Lista democratici e progressisti. C’erano Roberto Speranza di Articolo 1, Bruno Tabacci di Impegno Civico, Paolo Ciani di Demos insieme ai parlamentari dem. Tra lunedì e martedì si eleggeranno i presidenti dei gruppi. Letta ha lasciato aperta la doppia possibilità tra rinnovo o conferma delle uscenti Simona Malpezzi e Debora Serracchiani.

C’è chi propende per il ‘congelamento’ della situazione visto il congresso alle porte e chi invece spinge sull’esigenza di un rinnovamento anche alla luce di gruppi più equilibrati rispetto a quella della scorsa legislatura – frutto della liste di Matteo Renzi segretario – dove ben poco c’era della Sinistra dem. Seguendo un metodo di soluzione a ‘pacchetto completo’, comprensivo delle nomine istituzionali e delle commissioni di garanzia (il Pd punta alla presidenza del Copasir con Lorenzo Guerini o Enrico Borghi) per garantire un equilibrio tra le componenti. Tuttavia, non tutti sarebbero soddisfatti di questo schema.

Tra le nomine istituzionali si fa il nome del franceschiniano Bruno Astorre come questore al Senato e di Nicola Zingaretti come vicepresidente alla Camera ma c’è anche Serracchiani se non dovesse essere confermata capogruppo. Un puzzle che andrà composto entro l’inizio della prossima settimana. E che richiederà un’interlocuzione tra maggioranza e opposizione. Intanto per il primo atto da parlamentari, domani con il voto sui presidenti della Camera, dal segretario arriva la conferma che si andrà sulla scheda bianca.

Letta ha indicato anche una linea di opposizione. Intanto “un cambio immediato di mentalità” e poi, aggiunge, “voglio dirvi le 4 caratteristiche più fondamentali che dobbiamo tenere qui dentro: unità, professionalità, determinazione, e passione”. Unite alla richiesta di “massima presenza” nei lavori d’aula. Specie al Senato dove i numeri della maggioranza non sono larghissimi.

Dice Letta: “Siamo minoranza, tendenzialmente perderemo tutti i voti che faremo e le nostre proposte saranno rigettate” ma “i grandi risultati ci saranno, se saremo uniti e costruiremo bene il nostro percorso di opposizione. E allora i risultati arriveranno perché la maggioranza si sfalderà, il racconto della maggioranza di sfalderà, dovranno fare i conti con la realtà. Questa sfasatura deve trovarci pronti, ma dovremo farci trovare pronti al momento opportuno”.

E poi una ‘stoccata’ a Giorgia Meloni che, non senza difficoltà, sta cercando di costruire la sua squadra di governo. “Io guardo questa sala e so che qui dentro noi potremmo tranquillamente comporre almeno tre liste di ministri di livello. Saremmo in condizioni di comporre liste di ministri assolutamente all’altezza e autorevoli”.

Quanto al rapporto con le altre opposizioni, Letta non può che registrare un avvio carico di tensioni. L’ultima oggi con Matteo Renzi che accusa il Pd di aver stretto un patto con i 5 Stelle per far fuori il Terzo Polo dalle nomine di garanzia che spettano all’opposizione. “Renzi mette le mani avanti come al solito…”. E’ il commento di fonti del Nazareno, interpellate dall’Adnkronos.

Ma il segretario dem si dice convinto che, col tempo, un filo di collaborazione tra le forze di opposizione sarà inevitabile. “Il rapporto con le altre forze di opposizione sarà diverso rispetto alle altre volte. Questa volta abbiamo dei concorrenti che hanno fatto campagna elettorale contro di noi e già si è capito che non hanno alcuna intenzione di fare un coordinamento delle opposizione con noi. Ma io sono convinto che questo avverrà in corso d’opera perchè tutti capiranno che sarà meglio fare opposizione efficace al governo piuttosto che prendersela con il Pd…”.

Infine con gli eletti dem, Letta ha anche parlato del congresso. Intanto ha annunciato che “verso la fine della prossima settimana” ci sarà la Direzione per l’avvio del percorso e ha ribadito che il percorso dovrà chiudersi in “tempi ragionevoli e certi. Anche compatibile con l’immagine dell’inverno: la fine dell’inverno vuol dire la nascita del nuovo Pd, vuol dire che entriamo in una fase di impegno con nuovi gruppi dirigenti”.