Pd: Letta, ‘voglio partito che parli soprattutto all’esterno’

Novembre 24, 2022

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “E’ una fase in cui deve esserci grande libertà e vivacità di tutti coloro che hanno voglia di dire la loro. Oggi partirà per tutti i segretari di federazione e regionali un vademecum che sarà un po’ un quadro di lavoro sulle cose da fare. La gran parte deve essere rivolta all’esterno. Noi abbiamo bisogno di trovare la bacchetta magica che trasformi completamente il rapporto tra esterno e interno delle nostre energie, io vorrei che le nostre energie fossero tutte destinate a parlare all’esterno”. Così Enrico Letta in Direzione.