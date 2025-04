Pd: lunedì Orlando in Calabria per quarta tappa viaggio in realtà industriali

4 Aprile 2025

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – Lunedì 7 aprile farà tappa in Calabria, quarto appuntamento nazionale, il Viaggio del Pd nelle realtà industriali del Paese promosso dal Forum Industria del partito e da Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del Pd, che guiderà una delegazione composta da esponenti del partito calabrese e parlamentari in visita alle ore 9 a Lamezia Terme all’insediamento della Giacinto Callipo conserve alimentari, situato nell’area industriale, un simbolo dell’eccellenza produttiva calabrese.

Successivamente, alle ore 10.30, Orlando incontrerà le parti sociali regionali presso la sede del Partito Democratico della Calabria, in via delle Nazioni a Lamezia Terme. A seguire, alle ore 13.30, è previsto un incontro alla rada a Vibo Valentia, con imprenditori impegnati nello sviluppo e nella rivalutazione del porto e del turismo. Nel pomeriggio alle ore 15.30 e’ prevista una visita al deposito costiero Eni di viale dell’Industria, sempre a Vibo Valentia, e a seguire alla BM Carpenterie, per poi raggiungere la sede di EniProgetti. Al termine della giornata, alle ore 17.30, l’ex ministro del Lavoro parteciperà ad una iniziativa pubblica presso la Sala del Consiglio Comunale di Vibo Valentia insieme ai rappresentanti sindacali e di Confindustria della provincia.

La prima tappa del Viaggio nelle realtà industriali del Pd organizzato dal Forum Industria del partito è stata nelle Marche, la seconda in Emilia-Romagna, la terza in Liguria, la prossima in Calabria, il 10 e 11 aprile in Lombardia, il 14 aprile in Piemonte e a seguire le altre Regioni. Un viaggio nelle realtà industriali per confrontarsi con lavoratori, imprese, parti sociali, organizzazioni di categoria, amministratori locali. Un percorso che si accompagna ai seminari di approfondimento gia’ avviati sulle politiche industriali coinvolgendo esperti, docenti universitari, analisti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, e di una newsletter “Industria25”. Con l’obiettivo di definire le proposte del Partito Democratico per una nuova stagione di reindustrializzazione del Paese verso una conferenza nazionale che si terra’ nei prossimi mesi.