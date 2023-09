Pd: M. Meloni, ‘serve unità, chi aspetta sul fiume vedrà passare non una persona ma partito’

Settembre 22, 2023

Roma, 22 set (Adnkronos) – “C’è bisogno di un Pd con prospettiva di governo, di responsabilità. Tutto questo richiede un Pd che sia forte e unito, non possono esistere due partiti, uno ufficiale e uno ombra. E’ una tentazione che qualcuno ha”. Lo ha detto il senatore del Pd Marco Meloni nel suo intervento a ‘Crea! L’Italia che faremo’

“Sento da molti, dai propositi di Bonaccini, che non è questa la prospettiva. Ma cerchiamo di essere rigorosi su questo, dobbiamo sapere che se un modo di procede passa e va avanti si sa dove si inizia e non dove si finisce -ha spiegato Meloni-. Se coltiviamo una autonomia assoluta e poi, magari, un accordo tattico tra parti del partito non sappiamo dove può finire questo percorso. Noi siamo qui per evitare una deriva del genere, il nostro appello e questo”.

“Il Pd non deve rinunciare all’obiettivo di costure una cultura politica unitaria. Il Pd è uno solo, ha una sola segretaria e un presidente con organismi dirigenti”, ha proseguito il senatore dem.

(Adnkronos) – “Dobbiamo riconoscere che c’è chi ha vinto, che c’è una piattaforma che ha il dovere di essere sviluppata, che abbiamo una piattaforma che ha perso il Congresso che deve trovare spazio per incidere sulla linea che deve essere una. Ci deve essere una convergenza unitaria”, ha sottolineato Meloni.

“Se qualcuno avesse la tentazione di aspettare sulla riva del fiume da spettatore non vedrà passare una persona ma il Pd, e cessa di esistere l’idea per cui è possibile aggregare i progressisti e i riformisti e farli diventare maggioranza nel Paese”, ha aggiunto Meloni.