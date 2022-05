Maggio 26, 2022

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “In questo momento su quello che fa al governo il ministro Di Maio c’è una totale coincidenza di punti di vista col Pd. Di Maio governa in pieno asse con Draghi per quanto riguarda la politica estera. Ci sono delle frizioni con l’ex presidente Conte su un punto non negoziabile: la politica europea e atlantica. E questo è un problema interno piuttosto rilevante”. Così il deputato Stefano Ceccanti (Pd) a Riformista Tv.