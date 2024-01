Pd: M5S Europa, ‘da dem no lezioni coerenza, basta attacchi a Conte’

Gennaio 21, 2024

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Troviamo davvero molto curioso, per non dire comico, che il Pd si erga a dare lezioni di coerenza sulla politica estera ed europea”. Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

“Loro che dicono di essere contro l’austerità e poi votano la brutta copia del Patto di Stabilità votato da Meloni e Giorgetti, loro che vogliono la pace e poi continuano a mandare le armi in Ucraina come vogliono Meloni e Crosetto, loro che parlano di ambiente ma poi cancellano il divieto del monouso nel regolamento imballaggi come auspicato da Meloni e Pichetto Fratin. Anziché lottare contro i sovranisti e i nazionalisti che in Europa purtroppo avanzano, l’europarlamentare Pina Picierno in una intervista si fa portavoce di ripetitivi e ingiustificati attacchi a Giuseppe Conte. Adesso basta! Opportunista e confusa è la linea del Pd al Parlamento europeo che in maniera scientifica e sistematica contraddice quella del loro segretario Elly Schlein. La smettano di scaricare le loro spaccature interne su di noi”.