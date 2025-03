Pd: Madia, ‘dobbiamo discutere e capire, non stare zitti o dare mezzi voti’

12 Marzo 2025

Roma, 12 mar (Adnkronos) – “Oggi, con il voto a Strasburgo, inizia un percorso importante. Abbiamo la necessità di discutere e capire, si tratta di un punto importante da mettere a fuoco nel partito per arrivare a una sintesi che sia utile agli italiani, ai socialisti e ai progressisti europei. Non possiamo fare tutto questo stando zitti o con mezzo voto”. Lo dice la deputata del Pd Marianna Madia ai cronisti in Transatlantico che le chiedono del voto a Strasburgo in cui il Pd si è diviso.

“Congresso o Direzione? Va bene tutto, basta che ci sia una discussione”, sottolinea la deputata dem.